Il Teatro Totò e la stagione del trentesimo anniversario

Il Teatro Totò ha inaugurato la sua stagione del trentesimo anniversario, celebrando tre decenni di attività. La sala, conosciuta per la sua attenzione alla comicità e alla cultura partenopea, ha ospitato spettacoli e eventi durante tutto l’anno. La programmazione ha previsto appuntamenti dedicati sia a artisti storici che a nuove proposte, mantenendo vivo il legame con il pubblico locale e il patrimonio artistico della città.

Tre decenni di storia che raccontano molto più di una semplice stagione teatrale: raccontano un luogo diventato punto di riferimento per la comicità e la cultura partenopea, capace di rinnovarsi senza mai smarrire la propria identità. Con questo spirito il Teatro Totò ha presentato il cartellone 20262027, una stagione che coincide con il trentesimo anniversario dalla fondazione e celebra un cammino iniziato nel 1996. A tracciare il profilo del nuovo programma sono stati il direttore artistico Gaetano Liguori e il cofondatore Davide Ferri che, affiancati da numerosi protagonisti della stagione, hanno ribadito la volontà di continuare a offrire un teatro popolare nel senso più autentico del termine, dove tradizione, innovazione e qualità artistica trovano un equilibrio sempre vivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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