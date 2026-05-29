La memoria degli altri presentata la Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Da 2anews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la programmazione della Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Da ottobre 2026 a maggio 2027, i tre teatri coinvolti proporranno oltre 40 spettacoli, tra cui 23 produzioni e coproduzioni. La rassegna si svolgerà nei teatri Mercadante, San Ferdinando e Ridotto, con un'offerta che comprende rappresentazioni di vario genere. La stagione si intitola “La memoria degli altri”.

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