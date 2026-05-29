La memoria degli altri presentata la Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

Notizia in breve

È stata annunciata la programmazione della Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Da ottobre 2026 a maggio 2027, i tre teatri coinvolti proporranno oltre 40 spettacoli, tra cui 23 produzioni e coproduzioni. La rassegna si svolgerà nei teatri Mercadante, San Ferdinando e Ridotto, con un'offerta che comprende rappresentazioni di vario genere. La stagione si intitola “La memoria degli altri”.