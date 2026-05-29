La memoria degli altri presentata la Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
È stata annunciata la programmazione della Stagione 2026|2027 del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Da ottobre 2026 a maggio 2027, i tre teatri coinvolti proporranno oltre 40 spettacoli, tra cui 23 produzioni e coproduzioni. La rassegna si svolgerà nei teatri Mercadante, San Ferdinando e Ridotto, con un'offerta che comprende rappresentazioni di vario genere. La stagione si intitola “La memoria degli altri”.
I saluti istituzionali del Sindaco della CittàGaetanoManfredie dell’Assessore alla Cultura della Regione CampaniaNinni Cutaiasono stati preceduti ed introdotti dal PresidenteCannito, che nelle sue note (*) scrive: «In un tempo storico in cui troppo spesso il mondo della cultura viene raccontato attraverso conflitti, divisioni e polemiche, il Teatro Nazionale di Napoli vuole invece essere il simbolo di una comunità che dialoga, costruisce, include. Ed è esattamente ciò che il nostro teatro sta riuscendo a realizzare»,sottolineando come«i risultati della Stagione appena conclusa raccontano con grande chiarezza la forza di questo percorso». Il... 🔗 Leggi su 2anews.it
Tjeknavorian- Presentazione della Stagione 2026-27 dell'Orchestra Sinfonica di Milano
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Dal 17 maggio al 7 giugno i quartieri della Municipalità 4 di Napoli sono animati dal progetto Napoli in Giallo. Luce, memoria e rinascita nella IV Municipalità, organizzato dalla Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, con la direzione artistica di Robert facebook
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