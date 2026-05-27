Teatro Valle riapre | primo spettacolo e stagione del Teatro di Roma
Il Teatro Valle di Roma riaprirà dopo dodici anni di chiusura. La riapertura è stata annunciata durante la presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro di Roma, tenutasi al Teatro Argentina.
Dopo un’attesa durata dodici anni, il Teatro Valle di Roma riaprirà. L’annuncio è stato dato da Roberto Gualtieri in occasione della presentazione della stagione 2026 – 2027 del Teatro di Roma, avvenuta a Teatro Argentina. Il Teatro Valle, considerato il più antico teatro moderno d’Europa e risalente al 1727, riaprirà il 16 ottobre dopo anni di lavori e ristrutturazioni. Lo spettacolo che inaugurerà nuovamente il palcoscenico sarà Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. La riapertura del Teatro Valle si inserisce nella presentazione della stagione 2026 – 207 del Teatro di Roma, che proporrà oltre 90 spettacoli diretti da Luca De Fusco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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