Teatro Valle riapre | primo spettacolo e stagione del Teatro di Roma

Dopo un’attesa durata dodici anni, il Teatro Valle di Roma riaprirà. L’annuncio è stato dato da Roberto Gualtieri in occasione della presentazione della stagione 2026 – 2027 del Teatro di Roma, avvenuta a Teatro Argentina. Il Teatro Valle, considerato il più antico teatro moderno d’Europa e risalente al 1727, riaprirà il 16 ottobre dopo anni di lavori e ristrutturazioni. Lo spettacolo che inaugurerà nuovamente il palcoscenico sarà Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. La riapertura del Teatro Valle si inserisce nella presentazione della stagione 2026 – 207 del Teatro di Roma, che proporrà oltre 90 spettacoli diretti da Luca De Fusco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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