Un sottomarino senza equipaggio sta per essere impiegato dalla Marina statunitense per depositare mine navali a distanza. Si chiama MEDUSA e può operare in autonomia, inviando le mine senza che il sommergibile di attacco debba entrare nell’area di azione. Questo veicolo subacqueo è progettato per aumentare la sicurezza e la precisione delle operazioni di posa mine in acque nemiche.

La Marina degli Stati Uniti sta sviluppando MEDUSA (Mining Expendable Delivery Unmanned Submarine Asset), un veicolo subacqueo autonomo destinato a consentire ai sommergibili d’attacco la posa di mine navali a distanza, senza obbligare la piattaforma lanciante ad avvicinarsi direttamente all’area operativa. Washington ha assegnato a General Dynamics Mission Systems una modifica contrattuale del valore di 13,81 milioni di dollari per proseguire le attività di sviluppo, comprendenti la realizzazione dei prototipi, l’evoluzione del software di missione, l’integrazione dei sottosistemi e la produzione delle apparecchiature di supporto. La gestione dell’iniziativa è affidata all’ufficio PMS-406 della Naval Sea Systems Command, con un valore massimo potenziale di 58,07 milioni di dollari e una pianificazione estesa fino al 2032. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sottomarino che semina mine da lontano: così MEDUSA cambia la guerra subacquea Usa

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