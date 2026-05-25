Un drone sottomarino senza equipaggio chiamato SU10, prodotto dall’azienda neozelandese SYOS, è stato annunciato. È progettato per operazioni di ricerca e neutralizzazione delle mine, sorveglianza marittima e protezione delle infrastrutture sui fondali. Il dispositivo può essere impiegato in ambienti subacquei per scopi militari e di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli tecnici specifici o date di lancio.

L'azienda neozelandese SYOS ha presentato il SU10, un nuovo drone sottomarino senza equipaggio progettato per operazioni di ricerca e neutralizzazione delle mine, sorveglianza marittima e protezione delle infrastrutture strategiche presenti sui fondali. Il sistema punta a rispondere a una crescente esigenza delle marine militari: svolgere missioni subacquee complesse riducendo l'esposizione del personale ai rischi operativi. Grazie alla sua capacità di operare fino a 500 metri di profondità, Il veicolo senza equipaggio nasce con l'obiettivo di ampliare le capacità operative della società nel dominio subacqueo, ovvero caratteristiche che potrebbero rivelarsi particolarmente utili nel complesso scenario dell’Indo-Pacifico (e non solo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un drone sottomarino per la "guerra delle mine": cosa sappiamo del SU10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

il robot sottomarino americano contro le mine fantasma di Hormuz — perché la flotta esita adesso

Notizie e thread social correlati

Cosa sappiamo del misterioso drone navale Usa alla deriva dopo una missione nel Mar NeroUn drone navale statunitense è stato trovato alla deriva nel Mar Nero dopo aver completato una missione.

Leggi anche: Un super aereo per la guerra elettronica: cosa sappiamo del "brutto anatroccolo" giapponese

Temi più discussi: Un drone sottomarino per sorvegliare i vulcani sommersi; Greyshark: il Drone Sottomarino a Idrogeno che può restare sott’acqua per quattro mesi; Un drone sottomarino per la guerra delle mine: cosa sappiamo del SU10; Droni sottomarini Saipem: dalla Norvegia al Brasile la rivoluzione della robotica negli oceani.

Il terrore dei droni ucraini: un sottomarino russo difeso da una rete anti-drone nel Pacifico x.com

L'11 dicembre 1942, il sottomarino francese Casabianca, che era riuscito a scappare da Tolone durante l’affondamento della flotta il 27 novembre 1942, svolse la sua prima missione speciale da Algeri. L'obiettivo di quest'operazione era preparare la liberazio reddit

Il mistero del drone a Lefkada. Quanti rischi se la guerra russo-ucraina è nello IonioLa guerra russo-ucraina è arrivata nello Ionio. Il drone sottomarino, la base segreta nella grotta di Capo Doukato e il convoglio russo si intrecciano con l’anomalo ma ormai certificato traffico mil ... formiche.net

Energia: Saipem accelera sui droni sottomarini per la ricerca, dalla Norvegia al Brasile fino al MediterraneoL’azienda italiana sta sviluppando sistemi autonomi per ispezioni, monitoraggio e interventi in acque profonde ... telenord.it