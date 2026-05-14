Usa | Distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell' Iran

Le forze militari statunitensi hanno distrutto complessivamente 161 navi da guerra appartenenti a 16 diverse classi, secondo quanto riferito dall’ammiraglio Brad Cooper, responsabile del comando Centcom che sovrintende le operazioni nel Medio Oriente. L’azione ha riguardato anche oltre il 90% delle mine navali dell’Iran, riducendo significativamente la capacità operativa del regime iraniano in ambito marittimo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal comando militare degli Stati Uniti.

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