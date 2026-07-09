La La Liga ha presentato un reclamo formale contro l’accordo di sponsorizzazione tra la Fifa e ExpressVpn. La comunicazione è stata inviata a causa di una decisione arbitrale che riguarda questa partnership. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi specifici del reclamo. La questione riguarda le relazioni tra le organizzazioni sportive e le aziende coinvolte.

«Vi scrivo a nome della La Liga per presentare un reclamo formale riguardo al recente annuncio dell'accordo di sponsorizzazione tra Fifa ed ExpressVpn. La Liga ritiene che questo accordo sia manifestamente incompatibile con i principi di protezione dei diritti audiovisivi del calcio che dovrebbero regolare le azioni dell'organo di governo mondiale del calcio. Il fatto che la Fifa stia firmando una partnership con un'azienda il cui servizio facilita attivamente la pirateria dei contenuti sportivi invia un messaggio disastroso all'intero ecosistema calcistico. Questo mette a rischio procedimenti legali in corso. La Liga, beIN Sports France, Canal+ e altre organizzazioni sportive hanno intentato cause legali contro ExpressVpn in diverse giurisdizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sospetto è di "casa" con queste designazioni arbitrali

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