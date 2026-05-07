Nelle ultime ore è stato ascoltato il manager dell’Inter riguardo alla questione dello stadio Meazza. Si indaga sulla figura di Giorgio, citato nelle intercettazioni tra due ufficiali di gara. Inoltre, si sta analizzando come sia stata assegnata la designazione arbitrale di Daniele Doveri per la semifinale, con dettagli ancora da chiarire sulla procedura seguita.

? Cosa scoprirai Chi è il misterioso Giorgio citato nelle intercettazioni tra Rocchi e Gervasoni?. Come è stata manipolata la designazione di Daniele Doveri per la semifinale?. Perché il manager dell'Inter è stato convocato dai magistrati di Milano?. Quali prove collegano le pressioni del club alla frode sportiva?.? In Breve Audizione di Giorgio Schenone prevista per domani dai magistrati di Milano.. Rocchi e Gervasoni intercettati in colloquio avvenuto nell'aprile 2025.. Indagini su designazione Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile scorso.. Ipotesi manipolazione gestione Doveri per semifinale Milan-Inter in Coppa Italia.. I magistrati di Milano e la Guardia di Finanza ascolteranno domani Giorgio Schenone, il club referee manager dell’Inter, per ricostruire i dettagli di un incontro avvenuto il 2 aprile 2025 allo stadio San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Designazioni arbitrali: ascoltato il manager dell’Inter sul Meazza

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