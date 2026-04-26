La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta per frode sportiva contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che si sta spostando ora nelle aule civili. Nel frattempo, è stato presentato un ricorso d’urgenza per bloccare l’assegnazione dello scudetto, con accuse che coinvolgono anche le designazioni arbitrarie e il ruolo di un altro ufficiale di gara. La vicenda riguarda questioni legate alle decisioni prese durante il campionato.

? In Sintesi L’inchiesta della Procura di Milano per frode sportiva a carico del designatore Gianluca Rocchi si sposta nelle aule dei tribunali civili. L’ Avv. Angelo Pisani, in rappresentanza del Social Club Maradona, di tifosi abbonati alle Pay TV (DAZNSky) e di scommettitori, sta depositando un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) al Tribunale di Roma per chiedere l’immediata sospensione della Serie A e il blocco dell’assegnazione dello Scudetto. L’azione legale si basa sulle gravi ipotesi di reato emerse, tra cui spicca una presunta manipolazione nella designazione dell’arbitro Daniele Doveri in Coppa Italia a San Siro, architettata per favorire una specifica squadra nelle gare successive.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Caso Rocchi, ricorso d’urgenza per bloccare lo scudetto: le accuse sulle designazioni arbitrali e il ruolo di Doveri

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