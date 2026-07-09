Due nuove mostre di fotografia internazionale sono state inaugurate al Terminal 1 di Malpensa, trasformando gli spazi in una galleria d’arte. Le esposizioni presentano immagini che raccontano il sogno americano, arricchendo il programma culturale dello scalo. Le fotografie sono visibili ai passeggeri e ai visitatori, offrendo uno sguardo su diversi aspetti della cultura e della vita negli Stati Uniti. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Malpensa si arricchisce di un nuovo percorso culturale dedicato alla grande fotografia internazionale. Lo scalo amplia il proprio programma espositivo con due nuove mostre che trasformano gli spazi del Terminal 1 in una vera e propria galleria d’arte. Protagonista è “Magnum America”, esposizione prodotta dal Forte di Bard in collaborazione con Magnum Photos Paris. Allestita nell’Art Hub, al mezzanino della Food Court del Terminal 1, la mostra sarà visitabile fino al 4 ottobre con scatti di alcuni dei più grandi fotografi del Novecento, tra cui Cornell Capa, Elliott Erwitt e Werner Bischof, che raccontano il sogno americano, le trasformazioni sociali, le lotte per i diritti civili e la quotidianità del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Sogno Americano: "sbarca" a Malpensa. Fotografie in mostra

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