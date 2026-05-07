Scatole fotografie e sussurri | l’amore prende vita in una mostra
In una mostra che combina elementi come diorami di carta colorata, casette da uccello in cartone nero, fotografie e cartoline trovate nei mercatini, si crea un percorso visivo e sonoro dedicato all’amore. La presenza di una voce sussurrata accompagna le installazioni, collegando i vari elementi e dando vita a una narrazione che invita il pubblico a immergersi in un racconto intimo e delicato.
Un'installazione fatta di diorami di carta colorata, casette da uccello in cartone nero, fotografie e cartoline recuperate nei mercati delle pulci e una voce sussurrata a unire insieme la narrazione. La mostra intitolata ‘Mi ami ora?’ dell’artista Francesco Fantoni inaugura venerdì 8 alle 19.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Benim Tatl Yalanm 27. Bölüm
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