Scatole fotografie e sussurri | l’amore prende vita in una mostra

In una mostra che combina elementi come diorami di carta colorata, casette da uccello in cartone nero, fotografie e cartoline trovate nei mercatini, si crea un percorso visivo e sonoro dedicato all’amore. La presenza di una voce sussurrata accompagna le installazioni, collegando i vari elementi e dando vita a una narrazione che invita il pubblico a immergersi in un racconto intimo e delicato.