Al Mudec di Milano è aperta fino al 28 giugno 2026 una mostra con 100 fotografie che coprono due secoli di storia. Le immagini sono state scattate da alcuni dei più rinomati fotografi di sempre. La mostra si sviluppa negli spazi espositivi del museo e presenta una selezione di scatti che attraversano diversi periodi e temi storici.

Negli spazi espositivi del Mudec di Milano (sino al 28 giugno 2026 ) una mostra di 100 immagini racconta due secoli di storia attraverso l’obiettivo dei più grandi fotografi di sempre. Al Museo delle culture di Milano la fotografia non si espone solo per essere ammirata. È antropologia visiva, reperto, testimonianza, storia. E la mostra attualmente in corso nei suoi spazi ne è la conferma già a partire dal titolo: 100 anni di fotografia per ereditare il Mondo. Un percorso ricco ed emozionante suddiviso in sei sale, che immagine dopo immagine invita il visitatore a una profonda riflessione sul linguaggio e sul significato più recondito della fotografia, che è memoria visiva del genere umano, strumento in grado di raccontare ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - 100 fotografie per ereditare il mondo. Una grande mostra al Mudec di Milano

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