Elijah Wood tornerà a interpretare Frodo nel nuovo progetto legato all’universo de Il Signore degli Anelli. La conferma ufficiale sulla sua partecipazione non è ancora arrivata, ma si parla di un possibile ritorno dell’attore nella saga. La produzione sta ancora definendo i dettagli e non sono state annunciate date ufficiali. I fan attendono aggiornamenti su eventuali riprese o annunci ufficiali riguardanti il coinvolgimento di Wood.

L’universo cinematografico de Il Signore degli Anelli continua a espandersi, e i fan della Terra di Mezzo potrebbero presto assistere al ritorno di uno dei volti più iconici della saga. Dopo l’annuncio ufficiale del suo coinvolgimento nel prossimo film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, Elijah Wood ha recentemente rotto il silenzio su un altro misterioso progetto in cantiere: Il Signore degli Anelli: L’Ombra del Passato. In un’intervista esclusiva rilasciata a The Direct, l’interprete di Frodo Baggins ha fatto chiarezza sullo stato dei lavori del film ideato dal noto conduttore Stephen Colbert, spiegando se e quando lo rivedremo nei panni del celebre Hobbit. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Signore degli Anelli: L’Ombra del Passato – Elijah Wood tornerà come Frodo?

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