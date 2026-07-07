Il Signore degli Anelli | il nuovo film di Stephen Colbert è ancora in alto mare parola di Elijah Wood
Elijah Wood ha confermato che il nuovo film de Il Signore degli Anelli scritto da Stephen Colbert non è ancora in fase di produzione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali o conferme sulla partecipazione di Frodo, e il progetto rimane in uno stadio incerto. Wood ha precisato che non ci sono piani concreti al momento e che l’idea di un ritorno del personaggio non è stata ancora realizzata.
Il ritorno di Frodo nel nuovo film de Il Signore degli Anelli scritto da Stephen Colbert? Possibile, ma tutt'altro che deciso. Elijah Wood frena l'entusiasmo dei fan e chiarisce a che punto si trova davvero il progetto. L'idea di rivedere Elijah Wood nei panni di Frodo Baggins basta da sola a far drizzare le orecchie ai fan de Il Signore degli Anelli. Ma, almeno per ora, è meglio non farsi troppe illusioni. Il nuovo film legato alla Terra di Mezzo sviluppato da Stephen Colbert insieme al figlio Peter McGee e con il coinvolgimento di Philippa Boyens, è infatti ancora in una fase molto preliminare. A chiarirlo è stato proprio l'attore che ha dato il volto al protagonista della trilogia originale, che ha raffreddato le ipotesi nate dopo alcune indiscrezioni diffuse online che suggerivano il possibile ritorno degli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il Signore gli Anelli: un Nuovo Capitolo in Arrivo
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Il Signore degli Anelli, Elijah Wood apre al ritorno di Frodo nel film di Stephen Colbert reddit
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