Il Signore degli Anelli | il nuovo film di Stephen Colbert è ancora in alto mare parola di Elijah Wood

Notizia in breve

Elijah Wood ha confermato che il nuovo film de Il Signore degli Anelli scritto da Stephen Colbert non è ancora in fase di produzione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali o conferme sulla partecipazione di Frodo, e il progetto rimane in uno stadio incerto. Wood ha precisato che non ci sono piani concreti al momento e che l’idea di un ritorno del personaggio non è stata ancora realizzata.