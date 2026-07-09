Il servizio passaporti di Poste Italiane ha superato le 240.000 richieste, includendo sia il rilascio che il rinnovo. Il servizio si conferma molto usato dai cittadini italiani, che scelgono questa soluzione per ottenere o aggiornare il proprio passaporto. La piattaforma di Poste Italiane si conferma un punto di riferimento per chi ha bisogno di questo documento, con un volume di richieste che continua a crescere.

Ha raggiunto le 240 mila richieste il servizio di rilascio e rinnovo passaporti di Poste Italiane, che si conferma un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. In particolare, sono 184 mila le richieste presentate nei circa 7 mila uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti coinvolti nel Progetto Polis. Un'offerta di prossimità che si estende anche ai grandi centri urbani, con 431 uffici già abilitati in città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il servizio passaporti targato Poste Italiane

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