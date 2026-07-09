il secret service ha consigliato a trump di ripartire da ankara con il vecchio air force one per motivi di sicurezza

Il New York Times ha rivelato che il Secret Service ha consigliato a Donald Trump di partire da Ankara con il vecchio Air Force One per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa al termine di un vertice Nato e ha comportato il cambio dell’aereo previsto per il ritorno. La notizia riguarda il trasferimento del presidente durante il viaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del consiglio di sicurezza.

Roma, 9 luglio 2026 - Il New York Times avrebbe svelato il giallo del cambio di Air Force One per Donald Trump al momento di ripartire da Ankara, al termine del vertice Nato. Il quotidiano, che cita fonti informate vicine al governo, ha scritto che è stato il Secret Service a chiedere al presidente degli Stati Uniti di ripartire con il vecchio Air Force One, invece che col nuovo, donato dal Qatar, con cui era arrivato. Timori di un attacco dell’Iran. Alla base della richiesta degli “angeli custodi” del numero uno della Casa Bianca ci sarebbero state motivazioni di sicurezza, come si era ipotizzato anche in un primo momento alla notizia. Il Secret Service temeva che l’aereo fosse fatto bersaglio come conseguenza dei nuovi raid sull’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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NYPD, Secret Service lock down area around MSG for Trump's Knicks finals visit

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New York Times:, Trump da Ankara ha usato il vecchio Air Force One, per motivi di sicurezza. Il Secret Service temeva vulnerabilità all'Iran. Il nuovo aereo donato dal Qatar non ha ancora tutto l'equipaggiamento #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… - X x.com

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