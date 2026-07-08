Roma, 8 luglio 2026 - Donald Trump è arrivato ad Ankara con il nuovissimo Air Forse One, il Boeing 747-8 ricevuto in dono dalla famiglia reale del Qatar, e tanto osannato dallo stesso tycoon. Ma è ripartito sul vecchio aereo presidenziale, inviando il nuovo, ha detto, in una o più basi americane nel Regno Unito e in Europa. Ma NYP e altre testate, come i social, ne danno una versione differente. "Al ritorno prenderò il vecchio Air Force One”. Trump stesso ha fatto l’annuncio in un post su Truth Social, spiegando che così i militari americani in Europa "potranno visitare l'aereo" donato dal Qatar di cui lui stesso ha sempre magnificato il lusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Trump e il giallo degli Air Force One. Riparte da Ankara col vecchio. “Teme un attaccato dall’Iran” e il nuovo, donato dal Qatar, non ha contromisure

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump flies on new Air Force One worth $400 million gifted by Qatar

Notizie e thread social correlati

Trump e il nuovo Air Force One "ponte": com'è fatto il 747 donato dal QatarIl nuovo Air Force One di Donald Trump, un Boeing 747-8 donato dal Qatar nel 2025, è stato mostrato ai giornalisti sulla base aerea di Andrews, nel...

Usa, Trump presenta il nuovo Air Force One: il Boeing 747 donato dal QatarIl presidente degli Stati Uniti ha mostrato il nuovo Boeing 747, temporaneamente designato come Air Force One.

Temi più discussi: Usa, cosa è successo alla festa dei 250 anni di indipendenza: dal nuovo Air Force One ai 66 hot dog in 10' ai fuochi d'artificio italiani; Vertice Nato, Trump deluso dagli alleati; Visma | Lease a Bike, la preparazione di Jonas Vingegaard è stato rallentata da… Donald Trump: 4 ore invece di 15 minuti; Natalie Harp, stampante umana: la giovane sempre al fianco di Trump alimenta i gossip.

Nuovo Air Force One sopra il Regno Unito con una destinazione rara! (251 sblocchi) reddit

Trump lascia vertice Nato con il vecchio Air Force One: giallo sul jet del QatarDonald Trump ripartirà da Ankara verso Washington sul vecchio Air Force One. Il nuovo velivolo, il Boeing ricevuto in dono dal Qatar con cui il presidente americano aveva raggiunto il vertice Nato in ... tg24.sky.it

Usa: Trump rientra con vecchio Air Force One,rischi sicurezzaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it