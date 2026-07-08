Trump e il giallo degli Air Force One Riparte da Ankara col vecchio Teme un attaccato dall’Iran e il nuovo donato dal Qatar non ha contromisure
Donald Trump è arrivato ad Ankara a bordo di un nuovo Air Force One, un Boeing 747-8 donato dalla famiglia reale del Qatar. L’aereo, molto pubblicizzato dallo stesso Trump, sostituisce il precedente modello. Tuttavia, si fa riferimento a un vecchio Air Force One ancora in uso, mentre si ripercorre il mistero di un possibile attacco dall’Iran. Il nuovo aereo non sembra avere misure di sicurezza aggiuntive rispetto al passato.
Roma, 8 luglio 2026 - Donald Trump è arrivato ad Ankara con il nuovissimo Air Forse One, il Boeing 747-8 ricevuto in dono dalla famiglia reale del Qatar, e tanto osannato dallo stesso tycoon. Ma è ripartito sul vecchio aereo presidenziale, inviando il nuovo, ha detto, in una o più basi americane nel Regno Unito e in Europa. Ma NYP e altre testate, come i social, ne danno una versione differente. "Al ritorno prenderò il vecchio Air Force One”. Trump stesso ha fatto l’annuncio in un post su Truth Social, spiegando che così i militari americani in Europa "potranno visitare l'aereo" donato dal Qatar di cui lui stesso ha sempre magnificato il lusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Trump flies on new Air Force One worth $400 million gifted by Qatar
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