Spari al Washington Hilton il piano di continuità operativa | ecco perché il Secret Service ha separato ed evacuato Trump e Vance in direzioni opposte

Nella notte si sono verificati degli spari presso il Washington Hilton, in un contesto di tensione che ha portato alla messa in atto di un piano di “continuità operativa”. Il servizio di sicurezza ha evacuato e separato due individui, uno dei quali è un ex presidente, dirigendoli in direzioni opposte per motivi di sicurezza. L’evento si è svolto mentre la musica alta mascherava il rumore degli spari provenienti da un esterno dell’edificio.

La musica ad alto volume copre quasi del tutto il suono dei colpi esplosi da Cole Tomas Allen che arriva dall’esterno della ballroom del Washington Hilton. Per qualche secondo al tavolo presidenziale, sul palco, tutto va avanti come se nulla fosse. Poi il meccanismo scatta. Gli agenti del Secret Service circondano Donald Trump, mentre Melania si piega verso il tavolo. Poco distante, una seconda squadra porta il vicepresidente J.D. Vance in una direzione diversa rispetto al capo della Casa Bianca. Attorno anche Marco Rubio e Pete Hegseth vengono messi in sicurezza. Il termine tecnico è “ Continuity of Government “. Previsto nei piani federali...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari al Washington Hilton, il piano di “continuità operativa”: ecco perché il Secret Service ha separato ed evacuato Trump e Vance in direzioni opposte Notizie correlate Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverseDoveva essere la serata del disgelo fra Donald Trump e la stampa accreditata alla Casa Bianca. Trump evacuato tra gli spari al gala di Washington: ‘Pensavo fosse un vassoio’, il dettaglio che inquietaPanico alla cena dei corrispondenti: colpi d’arma da fuoco e fuga in pochi secondi Doveva essere una serata simbolica, uno di quei momenti in cui... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dal tentato omicidio di Reagan all'attentato a Trump: la storia del Washington Hilton; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari all'Hilton di Washington con Trump e mezzo governo, la cronaca dell'attacco. Spari al Washington Hilton: Trump evacuato e un agente feritoIl presidente è stato scortato via mentre la polizia arrestava un uomo: un agente è stato ferito ma non è in pericolo di vita ... notizie.it Spari al gala di Trump, il presidente trascinato via dalla scortaUn uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti: Il video di Trump che lascia il Washington Hilton sotto protezione della scorta. virgilio.it Dire.it. Ganga Music · Pepino Tuti. Gli spari al Washington Hilton irrompono nella campagna elettorale statunitense per le Midterm (in programma a novembre 2026), sollevando un acceso dibattito sulla tempistica e sulle possibili ricadute politiche dell’evento. - facebook.com facebook Trump, il racconto dalla sala del Washington Hilton: «Dopo l'antipasto i colpi e tutti sotto i tavoli, poi le battute» | Corriere.it @viviana_mazza x.com