Il Festival di Sanremo con Stefano De Martino prevede un allestimento con un taglio internazionale e il ritorno di una band molto popolare. Si parla di un numero ridotto di concorrenti, con un’attenzione maggiore alle esibizioni. Inoltre, sono previste presenze di grandi star straniere sul palco dell’Ariston. La manifestazione cambierà in modo significativo rispetto alle edizioni passate, puntando su una formula più internazionale e meno affollata.

Il Festival di Sanremo cambia volto con Stefano De Martino, pronto a ridurre i concorrenti, valorizzare le esibizioni e riportare grandi star straniere all’Ariston. Leggi anche: Stefano De Martino ha già scelto la prima cantante di Sanremo 2027: la vuole a tutti i costi, indovinate chi è! Il percorso verso il Festival di Sanremo 2027 è già iniziato e Stefano De Martino sembra intenzionato a cambiare profondamente il Festival. Il nuovo direttore artistico lavora al progetto da diversi mesi, costruendo una squadra e definendo gradualmente ogni dettaglio. Le prime anticipazioni descrivono una manifestazione più dinamica, meno affollata e maggiormente aperta verso il panorama musicale internazionale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Il Sanremo di Stefano De Martino sarà totalmente diverso, taglio internazionale e ritorno di una band amatissima: le indiscrezioni

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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