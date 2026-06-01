Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe essere condotto da Stefano De Martino. Le prime indiscrezioni circolano da fonti vicine agli organizzatori. La presentazione, prevista per l’inizio del 2027, non ha ancora dettagli ufficiali. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’ipotesi si fa strada tra le possibilità. La data di inizio del festival è programmata per la seconda settimana di febbraio. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Roma, 1 giugno 2026 – L’attesa per il debutto di Stefano De Martino al comando del prossimo Sanremo 2027 è già alta. Dopo l'era di Amadeus e il timone passato a Carlo Conti, la Rai ha scelto di puntare sul conduttore napoletano che, dopo aver trasformato Affari tuoi in uno show preserale, sarebbe pronto a lasciare la sua impronta anche sulla prossima edizione del Festival. Sebbene manchi ancora parecchio tempo al debutto, il cantiere di Sanremo 2027 pare sia già in fermento e le indiscrezioni raccontano di un De Martino pronto a imprimere il suo stile con diverse novità nel format. Meno maratone e più ritmo. La primissima indiscrezione riguarda la scaletta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Quotidiano.net - Sanremo 2027, spuntano le prime indiscrezioni: come potrebbe essere il Festival di Stefano De Martino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2027 Possibili Co Conduttrici per Stefano De Martino

Notizie e thread social correlati

Maria De Filippi in Trattative per la Co-Conduzione di Sanremo 2027 con Stefano De Martino: Le Ultimissime IndiscrezioniMaria De Filippi e Stefano De Martino sono in trattative per condividere la conduzione del Festival di Sanremo 2027.

“Vanno con lui”. Stefano De Martino a Sanremo 2027, le indiscrezioni sui nomiSi parla di un possibile ritorno di Stefano De Martino a condurre sul palco di Sanremo nel 2027.

Temi più discussi: Belen, il retroscena dopo il malore: cosa ha fatto Stefano De Martino; Andrea Delogu dice no al Festival di Sanremo 2027 | Parole inaspettate su Stefano De Martino; Sanremo, Maria De Filippi al fianco di Stefano De Martino per una serata; Sanremo 2027: De Martino avrebbe della novità in vista.

Sanremo 2027, la rivoluzione di Stefano De Martino: spunta la serata EurovisionIl cambio di conduzione e direzione artistica, con l’arrivo di Stefano De Martino, potrebbe portare a importanti novità a partire dalla prossima edizione nella formula del Festival di Sanremo. Secondo ... tpi.it

Sanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona| Nuovi rumorSanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona: spuntano nuovi retroscena ... ilsussidiario.net