Il ritorno di Chiara Tarantino pronta per Parigi | SWIMZONE
Chiara Tarantino, nuotatrice italiana, è tornata in gara dopo un anno lontana dalle competizioni. La finalista olimpica con la staffetta 4x100 stile ha conquistato un bronzo agli Assoluti di Riccione e ha partecipato a gare di rilievo al Settecolli. Ora si prepara per i prossimi impegni a Parigi.
Ritorna sui nostri schermi la nuotatrice pugliese Chiara Tarantino. Dopo un anno complicato, lontana dalle competizioni, l’azzurra finalista olimpica con la staffetta 4×100 stile a Parigi è tornata, prima con un bronzo agli Assoluti di Riccione e poi con delle ottime gare al Settecolli. La 23enne delle Fiamme Azzurre ha ripercorso il suo anno tra momenti difficili e motivazione ritrovata, raccontando gli insight dei suoi allenamenti e pensieri. Archiviata la scaramanzia, ad oggi lo possiamo confermare: Chiara Tarantino è tornata e sarà ancora una volta pronta per Parigi, e pronta ad aiutare una staffetta 4×100 stile che potrà fare grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ritorno di Chiara Tarantino, pronta per Parigi | SWIMZONE
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