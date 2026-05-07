Il ritorno di Michele Lamberti e obiettivo Parigi | SWIMZONE

Michele Lamberti è tornato in vasca dopo aver vinto il titolo di triplo campione italiano. Con i risultati recenti, ha ottenuto il pass per le competizioni di Parigi nei 50 e 100 dorso. La sua presenza è stata molto attesa dagli appassionati e rappresenta un passo importante in vista delle prossime gare internazionali. L’atleta si trova in uno stato di forma che gli permette di affrontare con fiducia le sfide future.

Diamo il bentornato su SWIMZONE a un Michele Lamberti in stato di grazia: fresco di titolo come triplo campione italiano e con il pass in tasca per i 50 e 100 dorso. In questa puntata, Michele racconta il lungo percorso per ritrovare quella continuità che sembrava sfuggirgli. Il nuotatore di Brescia spiega qual è stato il piano di allenamenti seguiti in questi mesi e analizza le sue gare da i 50 dorso, di cui è primatista italiano, ai 100 farfalla, con uno sguardo verso gli Europei di Parigi 2026. Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla Nel video potrai scoprire: Triplo Oro a Riccione: L’emozione di tornare sul tetto d’Italia e la conquista dei pass internazionali.🔗 Leggi su Oasport.it

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