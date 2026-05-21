Nella puntata di SWIMZONE, si parla di Andrea Camozzi, uno dei giovani nuotatori italiani più promettenti nella specialità dei 200 farfalla. L’atleta, recentemente emergente nel panorama nazionale, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni e il suo percorso di crescita. La puntata si concentra sulle sue esperienze e sui risultati ottenuti finora, offrendo uno sguardo diretto sulla sua carriera e sui prossimi obiettivi.

Ospite di questa puntata di SWIMZONE è Andrea Camozzi, una delle nuove realtà più interessanti del nuoto italiano nei 200 farfalla. Classe 2005, bergamasco, cresciuto tra successi giovanili e progressi costanti, Andrea si è imposto negli ultimi anni come uno dei profili emergenti della nazionale azzurra, conquistando titoli italiani e medaglie internazionali giovanili. Allenato da Matteo Giunta, ha già mostrato una crescita impressionante sia in lunga che in corta. In questa intervista Andrea racconta cosa significhi per lui il nuoto di alto livello e riflette sulla gestione di una crescita così rapida. Si parla anche delle prime esperienze in nazionale maggiore, del primo titolo italiano assoluto in vasca corta e dei margini che sente ancora di avere sia dal punto di vista tecnico che mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pazienza e fiducia verso Parigi | Andrea Camozzi a SWIMZONE

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