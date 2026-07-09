Sabato alle 17 si tiene nella sala consiliare del Comune di Bagnone un incontro dedicato alla memoria e all’ascolto. Durante l’evento viene presentato il libro “Ma poi torni?”. L’appuntamento si concentra sulla riflessione e sul ricordo di Letizia Leviti. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire i temi trattati nel testo e ascoltare le testimonianze legate alla figura dell’autrice.

Un incontro dedicato all’ascolto, alla memoria e alla presentazione dell’ultimo libro di Letizia Leviti si svolge sabato alle 17 nella sala consiliare del Comune di Bagnone in piazza Roma. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Gusatalli e l’introduzione di Luigi Leonardi la presentazione del romanzo dell’autrice ’Ma poi torni?’, a cura di Giovan Battista Varoli. Seguiranno testimonianze della giornalista Tonia Cartolano, collega a Sky Tg 24 di Letizia Leviti, e di Giuseppe Benelli, con interventi di Pier Luigi Berdondini e Rosanna Pinotti. L’occasione è anche saperne di più su un libro postumo che è insieme eredità, confessione e promessa. Nel silenzio di una sala gremita, la voce di Letizia Leviti tornerà a vibrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo luminoso di Letizia Leviti. Riflessione, memoria e ascolto. Al centro il libro ’Ma poi torni?’

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