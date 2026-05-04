Letizia di Spagna ha preso parte a un incontro con la Fondazione Segretariato Gitano scegliendo un look essenziale e luminoso

Da amica.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regina di Spagna ha partecipato recentemente a un incontro organizzato dalla Fondazione Segretariato Gitano. Durante l'evento, ha indossato un abbigliamento semplice e luminoso, caratterizzato da linee pulite e proporzioni equilibrate. La scelta dell'abbigliamento ha attirato l'attenzione per la sua sobrietà e raffinatezza. La partecipazione si è svolta in un contesto formale, con la presenza di vari rappresentanti della fondazione.

, definito da linee pulite e proporzioni equilibrate. La scelta è ricaduta su un tailleur bianco firmato Mango, esempio perfetto di eleganza accessibile. Protagonista, la giacca cropped dal taglio pulito, caratterizzata da collo rotondo e bottoni argentati, dettagli che donano luce senza eccessi e aggiornano un classico del guardaroba formale. La linea corta enfatizza il punto vita, bilanciando con precisione le proporzioni. I pantaloni dritti completano l’ensemble con rigore sartoriale, allungando la figura e mantenendo un’estetica lineare e moderna.🔗 Leggi su Amica.it

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