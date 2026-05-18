Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da giornate di sole che hanno invogliato molte persone a dedicarsi all’attività fisica e a momenti di relax. Oltre alle sessioni di allenamento, sono stati riscontrati incontri e momenti di ascolto, riflessione e ricerca di equilibrio. Sono stati portati avanti diversi programmi e iniziative che hanno coinvolto partecipanti di varia età, tutti intenzionati a prendersi cura di sé stessi in modo completo. Le attività svolte hanno confermato l’attenzione crescente verso il benessere personale.

T utte le promesse sono state mantenute: quello appena trascorso è stato uno straordinario fine settimana di benessere a 360 gradi. Per noi e per tutti coloro che hanno partecipato all’evento di iO Donna “A Corpo Libero”, andato in scena sabato 16 e domenica 17 maggio ai Giardini Montanelli di Milano. Un weekend di sole splendente in cui abbiamo rimesso il corpo al centro, e non solo per sessioni superenergetiche di allenamento, ma anche come luogo di ascolto, equilibrio e consapevolezza. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Leggi anche › A corpo libero: il weekend di iO Donna aperto a tutti Tra Full Body e Bollywood Dance, e nel nuovo spazio di “iO Donna Incontra” che ha accolto prestigiosi esperti di salute, bellezza, meditazione, biodiversità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quello appena trascorso è stato weekend di sole in cui abbiamo rimesso il corpo al centro, e non solo per sessioni superenergetiche di allenamento, ma anche come luogo di ascolto, equilibrio e consapevolezza. C'eravate?

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Caught his fiancée with men night before wedding, he called off the wedding, ignoring her tears.

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