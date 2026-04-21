Un gesto simbolico ha collegato il mondo del calcio internazionale con il borgo di Ripacandida, in provincia di Potenza. Questa connessione ha coinvolto un talento del Real Madrid, che ha compiuto un'azione significativa nel territorio lucano, segnando un momento di attenzione per la regione e il suo rapporto con il calcio di alto livello. La vicenda si inserisce in un contesto di simbolismo tra il grande calcio e le piccole comunità.

Il legame tra la Basilicata e il calcio d’élite mondiale si è manifestato attraverso un gesto simbolico che ha coinvolto il borgo di Ripacandida, in provincia di Potenza. Franco Mastantuono, giovane talento del Real Madrid nato ad Azul, ha voluto omaggiare le proprie radici lucane inviando la maglia ufficiale dei Galácticos, autografata e accompagnata da un messaggio dedicato alla comunità locale. Sebbene il trequartista classe 2007 non abbia ancora avuto l’opportunità di tornare fisicamente nel piccolo centro del Vulture, la volontà di onorare le origini è stata portata a destinazione dai suoi familiari. Il padre e il nonno del calciatore hanno consegnato ufficialmente il prezioso dono al sindaco Michele Donato Chiarito durante un incontro istituzionale in municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Bernabéu a Ripacandida: il gesto del talento del Real Madrid

Notizie correlate

Sinner al Bernabeu? Lo stadio del Real Madrid diventa la casa del tennisSinner nello stesso campo di Vinicius e Mbappé? Potrebbe sembrare solo una suggestione e invece sarà realtà, perché in occasione del Masters 1000 di...

Leggi anche: L’Argentina farà un’offerta per trasferire Finalissima al Santiago Bernabéu del Real Madrid?