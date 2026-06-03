Sei ore di incontro Glasner è intrigato dal Milan | tutti i retroscena da Romano

Da pianetamilan.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabrizio Romano ha rivelato che il tecnico del Milan ha partecipato a un incontro di sei ore in Germania con l’allenatore dell’Eintracht. Durante il vertice, sono stati discussi vari aspetti relativi alla gestione della squadra e alle strategie future. Non sono stati comunicati dettagli specifici su eventuali accordi o decisioni prese. La riunione si è svolta in modo riservato e senza dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.

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La ricerca dell'allenatore che prenda il posto di Massimiliano Allegri continua e sta entrando nella fase più calda. Il Milan deve decidere il fretta quale sarà il tecnico a cui affidare il nuovo progetto rossonero, ma si vuole anche scegliere con metodo e senza sbagliare. In queste ore frenetiche, i profili più caldi sembrano essere stranieri e senza esperienza nel campionato della Serie A, con tanti incontri e meeting andati in scena nelle scorse ore. Il giornalista Fabrizio Romano ha svelato alcuni retroscena sull'incontro andato in scena ieri tra il Milan e Oliver Glanser. L'ex allenatore del Crystal Palace resta uno dei candidati principali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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