Il retroscena di Bordon sui Mondiali 2006 | Le polemiche ci caricarono vi racconto il segreto di Berlino
Venti anni dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006 a Berlino, Ivano Bordon, preparatore dei portieri, rivela i retroscena di quella spedizione. Ricorda come le polemiche legate alla competizione abbiano aumentato la carica emotiva, e descrive il rapporto con Buffon e il gruppo dei portieri. Racconta anche il calore degli italiani in Germania e la gioia provata dopo aver battuto la Francia in finale.
Sono passati vent'anni dal trionfo mondiale dell'Italia a Berlino. Ivano Bordon, il preparatore dei portieri della Nazionale di Lippi, a Fanpage.it racconta il dietro le quinte di quella spedizione, il rapporto con Buffon e il 'clan dei portieri', il calore degli italiani in Germania e la gioia dopo la finale vinta con la Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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