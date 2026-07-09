Il retroscena di Bordon sui Mondiali 2006 | Le polemiche ci caricarono vi racconto il segreto di Berlino

Notizia in breve

Venti anni dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006 a Berlino, Ivano Bordon, preparatore dei portieri, rivela i retroscena di quella spedizione. Ricorda come le polemiche legate alla competizione abbiano aumentato la carica emotiva, e descrive il rapporto con Buffon e il gruppo dei portieri. Racconta anche il calore degli italiani in Germania e la gioia provata dopo aver battuto la Francia in finale.