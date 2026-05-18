Intervista a Sergio Costa | Vi racconto il mio tumore oggi è Papa Leone la voce della Terra dei fuochi

Il vicepresidente della Camera, noto per il suo ruolo come ex ministro dell'Ambiente, sta affrontando una diagnosi di tumore alla prostata. In un'intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza personale con la malattia. La sua voce è diventata anche quella di una campagna di sensibilizzazione sulla salute e l'ambiente, collegando le sue vicende personali a un impegno pubblico. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di attenzione crescente ai temi delle malattie e della tutela ambientale.

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