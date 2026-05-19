La Procura di Vienna apre un'inchiesta sui safari umani di Sarajevo | Ci sono due indagati

Dopo la Procura di Milano, anche quella di Vienna ha aperto un'inchiesta sul presunto coinvolgimento di cittadini austriaci nei "safari umani" di Sarajevo durante l'assedio serbo-bosniaco tra il 1992 e il 1996. La ha dichiarato il ministero della Giustizia in risposta a un'interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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