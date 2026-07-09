Un’associazione internazionale di esorcisti ha invitato a interrompere la pratica del Reiki nel reparto oncologico di un ospedale di Pesaro, definendola una superstizione non compatibile con i principi cattolici. La richiesta si rivolge a chi svolge questa terapia all’interno della struttura, suggerendo di lasciare il corpo ospedaliero. La posizione si basa su una critica alla disciplina, giudicata inappropriata in un contesto medico e sanitario. La questione ha suscitato reazioni tra operatori e pazienti coinvolti.

"Esci da questo corpo (ospedaliero)". Questo a grandi linee l'invito dell'associazione internazionale esorcisti (per gli amici AIE) a chiunque pratichi il Reiki nel reparto oncologia dell'ospedale di Muraglia a Pesaro. Gli emuli di Padre Karras infatti guarderebbero con sospetto alla pratica giapponese, considerandola una superstizione da cui i cattolici dovrebbero stare molto alla larga., Il Reiki è un metodo di cura nato in Giappone nel diciannovesimo secolo che potenzia e armonizza la circolazione energetica a livello emotivo, mentale e fisico, conducendo a un profondo rilassamento. Portarlo in corsia sarebbe quindi un modo per aiutare chi combatte contro un tumore a ridurre lo stress e la tensione mentale e fisica accumulata durante il percorso di cura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il Reiki in ospedale non piace agli esorcisti: "Superstizione non adatta ai cattolici"

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