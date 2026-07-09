Durante il Pulp Podcast, un ospite ha chiesto al rapper il motivo della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia si è sciolta circa due anni e mezzo fa, ma ancora non sono state fornite spiegazioni ufficiali. La domanda sulla fine della relazione rimane senza risposta certa, lasciando spazio a molteplici ipotesi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato condiviso riguardo alle ragioni della rottura.

P erché Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? A distanza due anni e mezzo dalla fine dei Ferragnez, la domanda continua a non avere una risposta chiara. A tornare sull’argomento è stato proprio il rapper nell’ultima puntata di Pulp Podcast, dove l’ospite Chico Parlanti gli ha rivolto una domanda diretta: «Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?». Fedez ha risposto senza entrare nei dettagli più privati della vicenda, ma spiegando che la separazione non è arrivata per una sola ragione. «Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi», ha detto. Aggiungendo che «non è stata una scelta facile». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rapper ne ha parlato durante il Pulp Podcast, grazie alla domanda di un ospite

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Temi più discussi: Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?, Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglie; Fedez: Non è stato facile lasciare Chiara Ferragni, ma era necessario. L'amore va e viene, l'ho amata facendo tanti errori; Fedez torna sulla fine con Chiara Ferragni: Non è stato facile, ma era necessario dividersi; Fedez racconta il doloroso addio a Chiara Ferragni.

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