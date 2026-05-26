Ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi la top model ha parlato di Elisabetta Canalis | Nessun litigio Abbiamo delle visioni politiche differenti

Da iodonna.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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S e in amore se ne discute ancora, in amicizia è abbastanza sicuro: gli opposti non si attraggono. Valori, visioni del mondo e posizioni politiche finiscono spesso per tracciare una sorta di s elezione naturale nei rapporti. Gli amici sono persone con cui è sano e utile discutere, certo, ma ci sono dei limiti. Almeno per Bianca Balti, che dopo tanti rimuros e diversi unfollow, ha vuotato il sacco sul suo rapporto con Elisabetta Canalis. Ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, la top model ha spiegato: « Eravamo amiche e ora non siamo più tanto amiche. Abbiamo delle visioni politiche differenti ». Bianca Balti, carriera e amori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Ospite del podcast "Non lo faccio x moda" di Giulia Salemi, la top model ha parlato di Elisabetta Canalis: «Nessun litigio. Abbiamo delle visioni politiche differenti»
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