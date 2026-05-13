A 18 anni fui messa nel letto accanto ad un uomo nudo molto famoso da una donna di cui mi fidavo Eravamo in mare aperto non potevo scappare | il racconto di Hayden Panettiere

Una donna ha raccontato di essere stata messa nel letto accanto a un uomo molto famoso, nuda, da una donna di cui si fidava, durante una serata in barca con amici. Il racconto descrive come si trovasse in mare aperto, senza possibilità di scappare, e come l’evento sia diventato improvvisamente una trappola. La testimonianza riguarda un’esperienza vissuta in un contesto di svago che si è trasformato in qualcosa di diverso.

Una serata di svago in barca con amici trasformatasi all’improvviso in una trappola in mezzo al mare. Con una donna, ritenuta una figura di estrema fiducia, che la spinge fisicamente all’interno di una piccola cabina, costringendola a letto accanto a un uomo “molto famoso” e nudo. È la ricostruzione del trauma vissuto quando aveva 18 anni che l’attrice Hayden Panettiere ha affidato ai microfoni del podcast On Purpose with Jay Shetty, anticipando i contenuti della sua imminente autobiografia, T his Is Me: A Reckoning. La trappola in barca e il tradimento. Ripercorrendo quell’episodio “ scioccante “, l’ex star della serie Heroes, oggi 36enne, ha raccontato di essersi sentita “presa alla sprovvista” e improvvisamente “in pericolo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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