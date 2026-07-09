Il punto del presidente Borrelli | La Civitanovese mira ai playoff

Da sport.quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Civitanovese ha dichiarato che l’obiettivo principale della squadra è qualificarsi per i playoff. Ha sottolineato che la società ha un piano ben definito e che il mercato sta confermando questa strategia.

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"L’obiettivo stagionale? Ottenere un posto nella zona playoff". Lo afferma a chiare lettere Francesco Borrelli, patron della Civitanovese. "L’idea della società – dice il presidente – è ben chiara e il mercato lo sta confermando. Cercheremo di completare una rosa altamente competitiva che punti alla parte alta della classifica". Per quanto riguarda il mercato, finora sono arrivati dieci calciatori tra cui gli attaccanti Persiani e Buonaventura con Lovotti dato come prossimo sposo. Arriverà un’altra punta? "Se ci sarà modo – chiarisce – sicuramente proveremo ad assicurarci un altro elemento con caratteristiche ben precise, molto probabilmente portando a Civitanova una punta di peso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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