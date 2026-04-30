Il presidente Borrelli ha annunciato un nuovo assetto per la Civitanovese, assegnando le deleghe ai vari membri del club. La giornata di ieri ha segnato la fine della stagione, che si è conclusa con la retrocessione in Promozione. La società ha comunicato ufficialmente la conclusione del campionato e le nuove disposizioni organizzative per la prossima stagione.

Con la giornata di ieri, si è chiusa definitivamente la triste avventura che la Civitanovese ha conosciuto nel corso della stagione appena trascorsa, culminata con la retrocessione in Promozione. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio al Polisportivo, insieme con l’allenatore Daniele Marinelli e gli altri componenti dello staff tecnico per salutarsi. Nessun discorso ma soltanto lunghi abbracci dopo la tempesta di domenica scorsa. Probabilmente, in pochi rimarranno nel blocco che affronterà la prossima stagione anche se, da questo punto di vista, saranno il neo ds Mauro Chiodini ed il nuovo tecnico (quasi sicuramente Claudio Labriola) a fare le scelte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il presidente Borrelli ridisegna la Civitanovese. Si assegnano le deleghe

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