Il prof e consulente d' immagine Guardascione e la guida che dà i voti ai single napoletani | Ricalca schemi maschilisti

Da napoli.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un professore e consulente d'immagine ha pubblicato una guida che valuta i single napoletani, attribuendo voti e commenti ai profili. La pubblicazione è stata criticata per aver riproposto schemi considerati maschilisti e per la sua impostazione giudicante. La guida si presenta come un catalogo di nomi con descrizioni di caratteristiche positive e negative, creando quello che alcuni definiscono un insieme di valutazioni sociali.

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«La Guida all’uomo giusto? La definirei un catalogo, con una lista di nomi con plus e minus che ritornano. Che pare alimentare una sorta di orgia sociale. Con cronache di prodezze e debolezze condivise».Carlo Guardascione è una delle figure più luminose dell’alta società. Ha una cattedra di «Cerimoniale e Protocollo di Stato» al Suor Orsola Benincasa, insegna «Norme generali di tratto e comportamento» all’Accademia aeronautica, è stato consulente per l’immagine di grandi maison internazionali di moda (a partire da Valentino), responsabile delle Relazioni esterne e corporate identity di Città della Scienza a Napoli. È stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per il suo impegno nella comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Il prof e consulente d'immagine Guardascione e la "guida" che dà i voti ai single napoletani: «Ricalca schemi maschilisti»
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