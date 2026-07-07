Scomparsa a Milano, lavorò tra Mediaset e politica curando set, luci e immagine del Cavaliere È morta ad 84 anni a Milano Mity Simonetto, consulente d’immagine che per circa vent’anni ha seguito da vicino Silvio Berlusconi, curandone presenza pubblica, fotografie, spot e apparizioni televisiv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Mity Simonetto, morta ad 84 anni la consulente d’immagine che ha accompagnato Berlusconi per 20 anni

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Mity Simonetto, morta la storica consulente d’immagine di Silvio BerlusconiMity Simonetto, nota come consulente d’immagine di Silvio Berlusconi, è deceduta.

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