Addio a Mity Simonetto morta ad 84 anni la consulente d’immagine che ha accompagnato Berlusconi per 20 anni

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scomparsa a Milano, lavorò tra Mediaset e politica curando set, luci e immagine del Cavaliere È morta ad 84 anni a Milano Mity Simonetto, consulente d’immagine che per circa vent’anni ha seguito da vicino Silvio Berlusconi, curandone presenza pubblica, fotografie, spot e apparizioni televisiv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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