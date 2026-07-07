Matilde “Mity” Simonetto è deceduta a Milano. È nota per aver lavorato come consulente d’immagine di Silvio Berlusconi dal 1992 al 2010. Durante la sua carriera, si è occupata della comunicazione visiva e della regia estetica dell’ex premier. Prima di questa collaborazione, ha lavorato presso la Fininvest. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

È morta a Milano Matilde “Mity” Simonetto, storica consulente d’immagine che dal 1992 al 2010 ha curato la comunicazione visiva e la regia estetica di Silvio Berlusconi. Entrata in Fininvest nel 1982, creò dal nulla una professione prima inesistente in Italia, firmando la scenografia dei celebri spot della discesa in campo del 1994 e gestendo per vent’anni i set, le luci e i rapporti con i media del Cavaliere. Morta a 77 anni Matilde “Mity” Simonetto La carriera di Simonetto Il lavoro da consulente d'immagine per Berlusconi Il legame inscindibile con il Cavaliere Morta a 77 anni Matilde “Mity” Simonetto La storica comunicatrice Matilde “Mity” Simonetto è morta a Milano lunedì 6 luglio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morta Matilde Mity Simonetto, da Fininvest al ruolo di consulente d'immagine di Silvio Berlusconi in politica

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