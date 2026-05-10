Confartigianato Imprese ha annunciato che, nonostante le numerose sfide da affrontare, le basi dell'organizzazione rimangono solide. Il passaggio in corso viene descritto come un momento di continuità, accompagnato da una rinnovata progettualità. La comunicazione ufficiale sottolinea che le strategie adottate mirano a consolidare le attività esistenti e a introdurre nuovi interventi per sostenere le imprese del settore.

Un passaggio "nel segno della continuità ma anche di una rinnovata progettualità" e, proprio per questo, la fase attuale che parte dalle dimissioni nei giorni scorsi di Giovanni Lamioni all’elezione del nuovo presidente, Confartigianato è sicura di averla riposta in mani sicure, quelle di Mauro Squarcia, presidente pro tempore, figura di lunga esperienza all’interno del sistema Confartigianato, dove ha ricoperto per oltre vent’anni il ruolo di vicepresidente, oltre a incarichi di livello regionale e nazionale, in particolare nel settore dell’autotrasporto. "L’associazione – dice Squarcia – affronta questo momento con basi solide e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per le imprese artigiane e per il sistema economico locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato Imprese: "Molte sfide da affrontare ma le basi sono solide"

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