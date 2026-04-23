le cinque sfide da affrontare tra rebus panchina e mercato il pisa deve ripartire quasi da zero

Il Pisa si trova ad affrontare una fase di ricostruzione, con diverse questioni da risolvere. Tra le decisioni sulla panchina e le strategie di mercato, la squadra deve individuare le priorità e pianificare i prossimi passi. L’obiettivo è ripartire con un percorso chiaro, attraverso un’impostazione metodica e attenta ai dettagli. La situazione richiede un’attenzione particolare per gestire al meglio le sfide in arrivo.

Un’agenda fitta di impegni e di punti da affrontare e risolvere, con un approccio sistematico e rigoroso. Le prime settimane dell’avventura nerazzurra per Leonardo Gabbanini scivoleranno via senza sosta, poiché il nuovo direttore sportivo dovrà fare i conti con la ricostruzione dopo le scorie lasciate da una stagione fortemente negativa: sia sul piano dei risultati, sia sul piano emotivo. 1) IL MISTER Uno dei nodi principali da sciogliere è, inevitabilmente, quello dell’allenatore. I numeri e le prestazioni raccolte dalla squadra non depongono a favore di Oscar Hiljemark, frenato anche da un feeling mai realmente sbocciato con la tifoseria. Gabbanini dovrà capire se ci saranno i presupposti per programmare un intero campionato, complesso come la Serie B, con lo svedese oppure ci sarà bisogno di individuare il suo successore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The five challenges ahead. Between the bench and the transfer market puzzles. Pisa must start (almost) from scratch.Uno dei nodi principali da sciogliere è, inevitabilmente, quello dell’allenatore. I numeri e le prestazioni raccolte dalla squadra non depongono a favore di Oscar Hiljemark, frenato anche da un ... sport.quotidiano.net

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