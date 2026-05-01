La scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio è stata annunciata, con il presidente della Federcalcio che ha deciso di affidare l’incarico a una figura specifica. La nomina arriva in un momento di cambiamenti significativi per il calcio del paese, che si appresta a intraprendere una nuova fase sotto la guida di questa figura. La decisione ufficiale segna l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra e per il movimento calcistico nazionale.

Il panorama del calcio italiano si trova attualmente a un bivio storico che potrebbe ridisegnare completamente le gerarchie di potere e la visione strategica della Federazione. Con l’avvicinarsi delle elezioni del 22 giugno, fissate a seguito delle dimissioni di Gabriele Gravina, il nome di Giovanni Malagò sta guadagnando una centralità assoluta, trasformandosi da semplice voce di corridoio a candidatura estremamente concreta. Sebbene il contesto politico spinga verso l’ipotesi di un commissariamento per stabilizzare la situazione, la base del calcio professionistico sembra aver individuato nell’attuale presidente del CONI l’unico profilo capace di traghettare il sistema fuori dalle secche di una crisi di credibilità senza precedenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuovo Ct nazionale, Malagò ha scelto lui! Nasce la nuova Italia

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