Dopo settimane di attese e voci di corridoio, è arrivata l’ufficialità sulla guida tecnica della nazionale. La federazione ha comunicato che il nuovo allenatore sarà Rafa Marquez, che prenderà il posto di Javier Aguirre dopo il Mondiale 2026. La scelta mette fine a un lungo periodo di incertezze e rumor, segnando un passaggio importante nel futuro della squadra nazionale.

di Alessio Lento La Nazionale ha preso una decisione riguardo al futuro del suo comando tecnico. Dopo mesi di speculazioni e incertezze, è stato ufficializzato che il nuovo Commissario Tecnico del Messico sarà il leggendario Rafa Marquez, che succederà a Javier Aguirre al termine del Mondiale 2026. Una mossa che, per molti, appare come un passaggio naturale, visto che Marquez ricopre già il ruolo di assistente dell’attuale commissario tecnico. Il successore di Aguirre per il Messico: una scelta scontata. Il legame tra i due è forte, tanto dentro quanto fuori dal campo. Marquez, ex capitano della Nazionale messicana e figura iconica del calcio, ha già accumulato esperienza anche nel ruolo di allenatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Nazionale ha già scelto il nuovo CT: è arrivato l’annuncio ufficiale

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