Il Portogallo accoglie Julie al Pangea il primo santuario europeo per elefanti provenienti dalla cattività

Notizia in breve

Julie, l'ultima elefantessa rimasta in un circo nel paese, è stata trasferita al santuario Pangea, il primo in Europa dedicato agli elefanti salvati da sfruttamento e cattività. L’animale è arrivato in sicurezza al nuovo rifugio, che si trova in una zona dedicata alla protezione di queste creature. La struttura è stata creata appositamente per ospitare elefanti provenienti da situazioni di cattività.