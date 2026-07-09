Il Portogallo accoglie Julie al Pangea il primo santuario europeo per elefanti provenienti dalla cattività
Julie, l'ultima elefantessa rimasta in un circo nel paese, è stata trasferita al santuario Pangea, il primo in Europa dedicato agli elefanti salvati da sfruttamento e cattività. L’animale è arrivato in sicurezza al nuovo rifugio, che si trova in una zona dedicata alla protezione di queste creature. La struttura è stata creata appositamente per ospitare elefanti provenienti da situazioni di cattività.
Julie, l’ultima elefantessa di un circo rimasta in Portogallo, è arrivata al santuario Pangea: il primo in Europa pensato per accogliere elefanti provenienti da sfruttamento e cattività. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Santuario per elefanti in Alentejo accoglie la prima ospite
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