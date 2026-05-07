In Portogallo si sta preparando l’apertura del primo santuario europeo dedicato agli elefanti. L’area sarà destinata ad accogliere esemplari provenienti da zoo e circhi, offrendo loro un ambiente più naturale rispetto alle strutture tradizionali. La struttura è in fase di completamento e si prevede che possa accogliere i primi animali entro la fine dell’anno. La scelta di questo luogo nasce dalla volontà di garantire un rifugio permanente per gli elefanti in difficoltà.

Lisbona, 7 maggio 2026 – In Portogallo sta per nascere il primo santuario per elefanti d’Europa, un progetto destinato ad accogliere animali provenienti da zoo e circhi e offrire loro una vita il più possibile vicina a quella che avrebbero avuto in natura. La struttura è stata realizzata dall’organizzazione no profit Pangea e rappresenta una risposta concreta a un problema sempre più urgente nel continente: trovare rifugi adeguati per i tanti elefanti ancora tenuti in cattività. Dove si trova il santuario. La nuova riserva sorgerà nell’Alentejo, una regione interna del Portogallo, a circa 200 chilometri a est di Lisbona, vicino al confine con la Spagna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il primo santuario degli elefanti in Europa sta per aprire in Portogallo

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