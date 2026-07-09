Il 'Piombo di Magliano', ritrovato più di 140 anni fa, torna nel luogo di scoperta e sarà esposto nel Museo archeologico di Magliano dal 7 ottobre all’11 ottobre. La mostra intitolata ‘Il Piombo di Magliano’ presenta il reperto etrusco, che sarà visibile al pubblico per un breve periodo. La mostra permette di vedere il manufatto, che rappresenta un esempio importante dell’epoca etrusca.

Dopo oltre 140 anni il ’ Piombo di Magliano ’ torna nel luogo dove fu ritrovato. Da sabato e fino all’11 ottobre il celebre reperto etrusco sarà esposto nel Museo archeologico di Magliano con la mostra ’Il Piombo di Magliano. Nel labirinto della lingua etrusca ’, realizzata grazie alla collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Firenze. L’inaugurazione è in programma sabato alle 18.30 e segna un momento dal forte valore simbolico per il territorio: uno dei reperti più importanti della civiltà etrusca torna infatti, seppur temporaneamente, nella comunità che gli ha dato il nome. Il ’ Piombo di Magliano ’ è considerato una delle più importanti testimonianze della scrittura etrusca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Piombo’ di Magliano torna verso casa. Mostra nel museo

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