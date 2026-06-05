Museo Agusta | la storia del pilota Fabio Frisi torna in mostra
Il Museo Agusta ospita una mostra dedicata a Fabio Frisi, pilota e figura storica dell'aviazione. Sono stati donati al museo alcuni oggetti personali del pilota, tra cui memorabilia e ricordi di volo. La figlia di Frisi ha contribuito alla ricostruzione della sua storia attraverso documenti, fotografie e testimonianze raccolte nel corso degli anni. La mostra ripercorre la carriera e la vita di Frisi, offrendo un approfondimento sulla sua esperienza nel settore aeronautico.
Quali oggetti personali del pilota sono stati donati al museo?. Come ha fatto la figlia di Fabio Frisi a ricostruire la sua storia?. Cosa rivelano i libri dell'Accademia Navale sulla vita del comandante?. Perché questa collezione trasforma la storia tecnica in un racconto umano?.? In Breve Inaugurazione ufficiale prevista per domenica 6 settembre alle ore 11. Donazione di cimeli e archivio personale effettuata da Sonja Frisi. Esposizione inserita nel calendario del Festival Archivissima 2026. Gianluigi Marasi presiede la Fondazione Museo Agusta per il progetto. Il Museo Agusta dedica una nuova esposizione permanente al pilota collaudatore Fabio Frisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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