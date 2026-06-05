Museo Agusta | la storia del pilota Fabio Frisi torna in mostra

Notizia in breve

Il Museo Agusta ospita una mostra dedicata a Fabio Frisi, pilota e figura storica dell'aviazione. Sono stati donati al museo alcuni oggetti personali del pilota, tra cui memorabilia e ricordi di volo. La figlia di Frisi ha contribuito alla ricostruzione della sua storia attraverso documenti, fotografie e testimonianze raccolte nel corso degli anni. La mostra ripercorre la carriera e la vita di Frisi, offrendo un approfondimento sulla sua esperienza nel settore aeronautico.