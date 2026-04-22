Dagli Stati Uniti a Rimini | la Pietà di Bellini torna a casa A giugno nuova mostra al Museo della Città

Dopo essere stata esposta alla Morgan Library & Museum di New York, la Pietà di Giovanni Bellini sta per fare ritorno in Italia. Il dipinto, appartenente al Museo della Città di Rimini, sta attraversando l'Atlantico e arriverà a giugno nelle sale del museo riminese. La mostra dedicata all’opera sarà allestita nello stesso mese, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare il capolavoro dopo la sua lunga assenza.

La Pietà di Giovanni Bellini sta tornando a casa. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale alla Morgan Library & Museum di New York, il capolavoro del Museo della Città di Rimini è ora in viaggio verso l’Italia, dove sarà nuovamente accolto negli spazi museali riminesi.Si conclude così.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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