Tilly Norwood, l’attrice creata con l’intelligenza artificiale, farà il suo debutto cinematografico nel film “Misaligned”. Questa è la prima volta che un personaggio generato dall’AI appare in un film. La scelta ha suscitato polemiche tra chi critica l’uso di tecnologie digitali in ambito artistico e chi teme che possa influenzare il lavoro degli attori umani. Norwood è diventata nota senza aver mai recitato in modo tradizionale.

Tilly Norwood, l’attrice creata con l’ Intelligenza Artificiale, e diventata celebre anche senza aver mai “recitato”, farà finalmente il suo debutto al cinema. S’intitola Misaligned ed è un classico lungometraggio. L’annuncio lo ha dato la Particle 6, lo studio specializzato in IA che gestisce la pratica Norwood con un fare provocatorio degno di miglior causa. La Particle 6 descrive il film come una commedia drammatica che racconta una “storia di formazione intrisa di caos esistenziale legato all’AI”. Misaligned sarebbe ambientato in quello che viene chiamato il Tillyverse, un mondo digitale surreale situato, come scrive Variety “da qualche parte nel Cloud”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro lavoro quest’anno ha confermato un sospetto che nutrivamo da tempo”: Tilly Norwood, la prima attrice fatta con l’AI debutta nel film “Misaligned” e scoppia la polemica

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Temi più discussi: Tilly Norwood, l’attrice creata dall’AI, sarà la protagonista del suo primo film; La controversa attrice IA Tilly Norwood debutta nel lungometraggio; Quest'attrice è IA, ma reciterà comunque in un film; Un film per Tilly Norwood, l'attrice AI che non esiste.

L'attrice AI Tilly Norwood farà il suo debutto nel lungometraggio nel film di formazione Misaligned reddit

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Tilly Norwood, la prima attrice creata con l’IA avrà un film tutto suo. Ed è già polemicaTilly Norwood, personaggio generato con l’intelligenza artificiale, sarà protagonista del film Misaligned, ed è già polemica. bestmovie.it